FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
12.10.2020 12:04
0
Печать

Резидент петербургской ОЭЗ начал выпускать тесты на антитела к COVID-19

Резидент Особой экономической зоны Санкт-Петербурга АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» начал выпуск тест-систем наличия антител к новой коронавирусной инфекции. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба ОЭЗ.

Продукт представляет собой набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке (плазме) крови человека IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ). Мощность производства составляет 500 тыс. тестов в месяц. Продукцию будут закупать больницы по всей России.

Разработка велась с весны 2020 года. В сентябре компания получила бессрочное регистрационное удостоверение. С помощью тест-системы анализы можно будет получить за 1 час. При этом могут использоваться разные типы биоматериалов (сыворотка крови, плазма крови человека). Чувствительность ИФА IMAXYZ определения антител класса G r SARS-COV-2c составляет 98,8%.

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» создано в 1994 году. С 2009 года является резидентом ОЭЗ «Санкт-Петербург». С 2014 года занимается разработкой и выпуском средств клинической диагностики на собственном предприятии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний