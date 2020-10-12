Резидент петербургской ОЭЗ начал выпускать тесты на антитела к COVID-19

Продукт представляет собой набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке (плазме) крови человека IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ). Мощность производства составляет 500 тыс. тестов в месяц. Продукцию будут закупать больницы по всей России.

Резидент Особой экономической зоны Санкт-Петербурга АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» начал выпуск тест-систем наличия антител к новой коронавирусной инфекции. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба ОЭЗ.

Разработка велась с весны 2020 года. В сентябре компания получила бессрочное регистрационное удостоверение. С помощью тест-системы анализы можно будет получить за 1 час. При этом могут использоваться разные типы биоматериалов (сыворотка крови, плазма крови человека). Чувствительность ИФА IMAXYZ определения антител класса G r SARS-COV-2c составляет 98,8%.



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» создано в 1994 году. С 2009 года является резидентом ОЭЗ «Санкт-Петербург». С 2014 года занимается разработкой и выпуском средств клинической диагностики на собственном предприятии.

