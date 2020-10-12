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12.10.2020 10:40
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Рядом с ДК Ленсовета тушат пожар в вентиляции делового центра

По повышенному номеру сложности тушат пожар в деловом центре на Каменноостровском проспекте.

Фото: читатель "Фонтанки"
Фото: читатель "Фонтанки"

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании в доме 40 по Каменноостровскому проспекту поступило в 10:08.

В административном здании происходит горение вентиляции. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен повышенный номер 1-бис.

Сведения о пострадавших не поступали.

Дом 40 по Каменноостровскому проспекту 1950 года постройки. Стиль — сталинский конструктивизм. В советское время там располагались помещения разных трастов и книжных магазинов.

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