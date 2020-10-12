Пожар в центре Петербурга тушили в ночь на 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в трёхэтажном капитально-ремонтируемом доме 16 по улице Тюшина поступило в пожарную охрану в 23.20. прибывшие на место пожарные локализовали на площади 40 кв.метров. Около полуночи пожар был ликвидирован.



Дом 16 на улице Тюшина был простое в конце 19 века в неоклассическом стиле. В Петербурге он больше известен как Ямщицкий дом.