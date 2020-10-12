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12.10.2020 08:39
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В центре Петербурга горел доходный дом

Пожар в центре Петербурга тушили в ночь на 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Читатель «Фонтанки»

Сообщение о возгорании в трёхэтажном капитально-ремонтируемом доме 16 по улице Тюшина поступило в пожарную охрану в 23.20. прибывшие на место пожарные локализовали на площади 40 кв.метров. Около полуночи пожар был ликвидирован.

Дом 16 на улице Тюшина был простое в конце 19 века в неоклассическом стиле. В Петербурге он больше известен как Ямщицкий дом.

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Комментарии (1)

Noisymouse
"Дом 16 на улице Тюшина был простое в конце 19 века в неоклассическом стиле" - Т9?
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