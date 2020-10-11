«Лада» насмерть сбила женщину на переходе и нанесла травмы ребенку на проспекте Большевиков. 19-летний водитель ехал без прав
О ДТП с погибшим на перекрёстке проспекта Большевиков и улицы Тельмана вечером 11 октября сообщают горожане в социальных сетях. Информацию подтвердили в УГИБДД по городу. Около 22 часов водитель «Лады Приоры» сбил 36-летнюю женщину на пешеходном переходе на глазах у её мужа. Она скончалась на месте. Шла на зелёный сигнал.
Сразу после «Лада» задела поворачивающую «Хенде». Пассажиры — 27-летняя женщина и ребёнок 2019 года рождения — госпитализированы. Они получили травмы средней степени тяжести. Оперативные службы приехали через несколько минут. Водитель «Лады» — мужчина 2001 года рождения — был за рулём без документов.