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11.10.2020 23:40
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«Лада» насмерть сбила женщину на переходе и нанесла травмы ребенку на проспекте Большевиков. 19-летний водитель ехал без прав

О ДТП с погибшим на перекрёстке проспекта Большевиков и улицы Тельмана вечером 11 октября сообщают горожане в социальных сетях. Информацию подтвердили в УГИБДД по городу. Около 22 часов водитель «Лады Приоры» сбил 36-летнюю женщину на пешеходном переходе на глазах у её мужа. Она скончалась на месте. Шла на зелёный сигнал.

Сразу после «Лада» задела поворачивающую «Хенде». Пассажиры — 27-летняя женщина и ребёнок 2019 года рождения — госпитализированы. Они получили травмы средней степени тяжести. Оперативные службы приехали через несколько минут. Водитель «Лады» — мужчина 2001 года рождения — был за рулём без документов.

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Комментарии (22)

Djnyana
Не помню названия маньяка советского, вроде кого-то он.. Щекотал, да -это была - Трагедия, сколько гибнут в ДТП в России сегодня?! Это - хуже любого маньяка! Незнаю, как это назвать, Маньяк в России - Норма! Кто желает, может увидеть эту жалкую статистику, сколько людей гибнет в ДТП, и в том числе - Детей!
Prayer room
К сожалению, в Петербурге нельзя идти по приборам: светофор, зебра, постовой на перекрёстке— это всё атрибуты развитых городов, с культурой и ответственностью.
MuCephei_88
100 бальник по ЕГЭ поди!
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