На трассе «Скандинавия» у развязок по пути к посёлкам Первомайское и Поляны петербуржцы пытались остановить 13-летнего мальчика на «Ниве». Как рассказали очевидцы в социальных сетях, внимание на несовершеннолетнего водителя автолюбители обратили, когда он решил объехать другую машину, но задел правое зеркало. Ребёнка остановили около 18.30 вечера. Тот сначала притормозил на обочине, однако затем «сдал назад и выехал на дорогу, не обращая внимание на идущий поток машин /.../ резко вылетел на встречную полосу и полетел дальше». В таких словах произошедшее описывает горожанка Наталья в паблике «ДТП и ЧП».



Как 11 октября стало известно «Фонтанке», ребёнок неоднократно убегал из дома, последний раз — 9 октября — спустя три дня после предыдущей долгой прогулки.

В последний раз к полицейским обратился отец подростка и рассказал, что тот взял его машину от дома в посёлке Кирпичное и уехал в неизвестном направлении.