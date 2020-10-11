На трассе «Скандинавия» пытались остановить 13-летнего водителя на «Ниве». Ребёнок сумел доехать до Петербурга
На трассе «Скандинавия» у развязок по пути к посёлкам Первомайское и Поляны петербуржцы пытались остановить 13-летнего мальчика на «Ниве».
Как рассказали очевидцы в социальных сетях, внимание на несовершеннолетнего водителя автолюбители обратили, когда он решил объехать другую машину, но задел правое зеркало. Ребёнка остановили около 18.30 вечера. Тот сначала притормозил на обочине, однако затем «сдал назад и выехал на дорогу, не обращая внимание на идущий поток машин /.../ резко вылетел на встречную полосу и полетел дальше». В таких словах произошедшее описывает горожанка Наталья в паблике «ДТП и ЧП».
Как 11 октября стало известно «Фонтанке», ребёнок неоднократно убегал из дома, последний раз — 9 октября — спустя три дня после предыдущей долгой прогулки.
В последний раз к полицейским обратился отец подростка и рассказал, что тот взял его машину от дома в посёлке Кирпичное и уехал в неизвестном направлении.
Нашелcя юный любитель экстремальной езды в больнице в центре Петербурга, таким образом он преодолел расстояние около 130 километров.
Мать мальчика рассказала, что ребенок вместе с родителями живет в поселке Кирпичное, в семье трое детей. В начале пяти вечера подросток схватил ключи от отцовской «Нивы» и выбрался через окно в комнате. Родители лишь услышали, как машина громко уезжает со стоянки.
«Вообще мы его водить не учили, так что не знаем, как он решился на такую поездку. От дома до Петербурга примерно 130 километров. Машина вся помятая, салон перевернут вверх дном. Но это, конечно, вина сына», - приводит слова женщины 47news.
«Нам сказали, нельзя наказывать, так что не будем. Но ключи теперь будем прятать», - добавила она.