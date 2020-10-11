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11.10.2020 20:57
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На трассе «Скандинавия» пытались остановить 13-летнего водителя на «Ниве». Ребёнок сумел доехать до Петербурга

На трассе «Скандинавия» у развязок по пути к посёлкам Первомайское и Поляны петербуржцы пытались остановить 13-летнего мальчика на «Ниве».

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, внимание на несовершеннолетнего водителя автолюбители обратили, когда он решил объехать другую машину, но задел правое зеркало. Ребёнка остановили около 18.30 вечера. Тот сначала притормозил на обочине, однако затем «сдал назад и выехал на дорогу, не обращая внимание на идущий поток машин /.../ резко вылетел на встречную полосу и полетел дальше». В таких словах произошедшее описывает горожанка Наталья в паблике «ДТП и ЧП».

Как 11 октября стало известно «Фонтанке», ребёнок неоднократно убегал из дома, последний раз — 9 октября — спустя три дня после предыдущей долгой прогулки.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

В последний раз к полицейским обратился отец подростка и рассказал, что тот взял его машину от дома в посёлке Кирпичное и уехал в неизвестном направлении.

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

Нашелcя юный любитель экстремальной езды в больнице в центре Петербурга, таким образом он преодолел расстояние около 130 километров.

Мать мальчика рассказала, что ребенок вместе с родителями живет в поселке Кирпичное, в семье трое детей. В начале пяти вечера подросток схватил ключи от отцовской «Нивы» и выбрался через окно в комнате. Родители лишь услышали, как машина громко уезжает со стоянки.

«Вообще мы его водить не учили, так что не знаем, как он решился на такую поездку. От дома до Петербурга примерно 130 километров. Машина вся помятая, салон перевернут вверх дном. Но это, конечно, вина сына», - приводит слова женщины 47news.

«Нам сказали, нельзя наказывать, так что не будем. Но ключи теперь будем прятать», - добавила она.

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Комментарии (11)

Piter Russo
Парень энергичный, ум есть, но приложить не к чему. Его надо пристроить в досааф в Выборге родителям. Увлечь делом, вдруг новым Квятом станет и на формуле 1 увидим ещё)
263768691
Талантливый мальчик. А нам бы только запретить, посадить, сдать в приют, выпороть.
Вы в Кирпичном был? Откуда у парнишки грусть по автогонкам? Не запрещать, а учить надо. В этой дыре только спиваться и поножовщиной заниматься, а не профессиональными автогонками.
РФ на 90% из таких дыр и состоит. Вот в чем ужас.
Kezevo
Не пойму для чего родители учат малолеток водить ну зачем ?
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