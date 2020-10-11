В Приморье охранники наркоплантации открыли огонь по полицейским
Охранники плантации с наркотическим растением открыли огонь по полицейским в Приморье. Двоим после перестрелки удалось сбежать, ведется розыск, сообщили 11 октября в пресс-службе краевого Следственного комитета.
Инцидент произошел накануне на полуострове Клерка в Хасанском районе. На пятерых сотрудников полиции напали четверо охранников поля. «Во время отражения нападения один из нападавших был нейтрализован, второй задержан, розыск остальных в настоящее время продолжается», — рассказали в СК.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.