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11.10.2020 15:09
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Путин рассказал про подарки, которые получает от внуков

Президент России Владимир Путин рассказал про подарки и поздравления, которые он получает от родственников и внуков.

«Я знаю, что они, если они не со мной вместе встречают мой день рождения, обязательно позвонят, проявят себя как-то», — поделился президент в эфире телеканала «Россия-1». Он добавил, что внуки дарят ему поделки и рисунки.

«Поделки бывают, да. Тоже. Поделки, рисунки, просто поздравления», — cказал Путин.

Ранее президент не стал отвечать на вопрос журналиста ТАСС о том, сколько у него внуков, заявив, что при его образе жизни и необходимых мерах безопасности он не может позволить себе западную систему, когда семья главы государства находится в публичном поле.

«Вы же не живете моей жизнью и не понимаете, что такое вопросы безопасности, — сказал он. — Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает».

Седьмого октября президенту исполнилось 68 лет.

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Комментарии (8)

260928241
Путин совершенно прав , знает российскую и советскую историю . Да и вообще понимает , где живет.
тат2007amg
Да мы ваще ничего не понимаем, тупые, а особливо про обнуление..
michailPotapov
братва на замену кого пришлет? может уже пора?
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