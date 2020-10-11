Путин рассказал про подарки, которые получает от внуков

Президент России Владимир Путин рассказал про подарки и поздравления, которые он получает от родственников и внуков.
«Я знаю, что они, если они не со мной вместе встречают мой день рождения, обязательно позвонят, проявят себя как-то», — поделился президент в эфире телеканала «Россия-1». Он добавил, что внуки дарят ему поделки и рисунки.
«Поделки бывают, да. Тоже. Поделки, рисунки, просто поздравления», — cказал Путин.
Ранее президент не стал отвечать на вопрос журналиста ТАСС о том, сколько у него внуков, заявив, что при его образе жизни и необходимых мерах безопасности он не может позволить себе западную систему, когда семья главы государства находится в публичном поле.
«Вы же не живете моей жизнью и не понимаете, что такое вопросы безопасности, — сказал он. — Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает».
Седьмого октября президенту исполнилось 68 лет.