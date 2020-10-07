«Маленькие сладкие детишки». Путин рассказал о внуках

«Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие, — поделился эмоциями глава государства. — Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытывает удовольствие от общения с внуками, но не рассказал, сколько их. На ТАСС в день рождения главы государства вышел финальный эпизод интервью «20 вопросов Владимиру Путину».

Для своих внуков Путин является авторитетом. В подтверждение своих слов он привел диалог дочери с одним из внуков:



«Ребенок спросил маму, почему он должен ее слушаться, а та в качестве аргумента напомнила, что она старше. «Нет, дедушка Вова старше», — с улыбкой процитировал ответ своего внука Путин. — Так что в известной степени, наверное, тоже для них (внуков) — пока, во всяком случае, — являюсь таким авторитетом», — заключил глава государства.



При этом президент не стал отвечать на вопрос журналиста ТАСС о том, сколько у него внуков, заявив, что при его образе жизни и необходимых мерах безопасности он не может позволить себе западную систему, когда семья главы государства находится в публичном поле.



«Вы же не живете моей жизнью и не понимаете, что такое вопросы безопасности, — сказал он. — Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает».

