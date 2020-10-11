FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +11
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11.10.2020 14:50
2
Печать

Уходящего из гостей по водосточной трубе увидели в Приморском районе. В квартире «посторонних мужчин» отрицали

Незнакомец, в спешке покидающий чужую квартиру по водосточной трубе, вечером в субботу удивил прохожих на Сердобольской улице. Около 20 часов вечера мужчина вылез из окна пятого этажа, сумел спуститься до третьего, но не удержался и упал вниз.

Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, 21-летний студент академии СК, который всё это время наблюдал за происходящим, медлить не стал и вызвал скорую. Впрочем, от госпитализации пострадавший отказался: врачей уверил, что всё хорошо, встал и скрылся между домами. За собой оставил запах алкоголя.

«Посторонних мужчин не было. Никто из окна не выходил!» — так на все вопросы отвечал жилец коммунальной квартиры, из окон которой по трубе, по сообщениям очевидцев, спускался неизвестный.

Установить, после пребывания у кого в гостях и по какой причине горожанин решил добраться до первого этажа таким нестандартным способом, службам пока что не удалось.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Vikilein
Муж неожиданно вернулся из командировки? :))
mix.mix_leero
Это был Хлестаков. Инкогнито из Петербурга.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний