Уходящего из гостей по водосточной трубе увидели в Приморском районе. В квартире «посторонних мужчин» отрицали

Незнакомец, в спешке покидающий чужую квартиру по водосточной трубе, вечером в субботу удивил прохожих на Сердобольской улице. Около 20 часов вечера мужчина вылез из окна пятого этажа, сумел спуститься до третьего, но не удержался и упал вниз.

Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, 21-летний студент академии СК, который всё это время наблюдал за происходящим, медлить не стал и вызвал скорую. Впрочем, от госпитализации пострадавший отказался: врачей уверил, что всё хорошо, встал и скрылся между домами. За собой оставил запах алкоголя.

