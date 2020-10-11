Президент Азербайджана: Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном по Нагорному Карабаху

Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном по Нагорному Карабаху, заявил 11 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев.



«Мы готовы начать завтра, поэтому все зависит от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно», - сказал Алиев в интервью РБК.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий.

9 октября на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и РФ была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян сообщил, что может обратиться к Армении с просьбой о признании независимости.