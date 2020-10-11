Правительство выделило 9 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 8,8 млрд рублей для выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба кабмина.



Дополнительное финансирование потребовалось из-за увеличения количества детей, чьи родители имеют право на получение пособий.

О выделении средств было объявлено на заседании правительства 8 октября. Тогда же были одобрены ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, в размере 1 млрд рублей.