FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +11
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11.10.2020 11:26
0
Печать

Правительство выделило 9 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 8,8 млрд рублей для выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба кабмина.

Дополнительное финансирование потребовалось из-за увеличения количества детей, чьи родители имеют право на получение пособий.

О выделении средств было объявлено на заседании правительства 8 октября. Тогда же были одобрены ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, в размере 1 млрд рублей.

Указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года для детей в возрасте с трех до семи лет ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний