В Ленобласти задержали мужчину, который избил подругу кастрюлей и забрал кольцо. На машине потерпевшей он катался недолго
Мужчину, который во время семейной ссоры пустил в ход кухонную утварь, задержали в Выборгском районе Ленобласти. Вспыльчивость закончилась уголовным делом.
Как 11 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, скандал произошел в ночь на 7 октября в поселке Первомайское. Совместные посиделки со спиртным закончились тем, что 37-летний мужчина избил свою сожительницу кастрюлей. Затем он забрал кольцо с бриллиантом, мобильные телефоны и 50 тысяч рублей, взял ключи от дома и уехал в ночь на ее же автомобиле. Женщина пошла в полицию, где возбудили уголовное дело о грабеже.
Ее обидчика задержали 10 октября сотрудники ГИБДД и доставили в отдел. Мужчина задержан на двое суток.