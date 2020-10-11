FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +11
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11.10.2020 11:20
4
Печать

В Ленобласти задержали мужчину, который избил подругу кастрюлей и забрал кольцо. На машине потерпевшей он катался недолго

Мужчину, который во время семейной ссоры пустил в ход кухонную утварь, задержали в Выборгском районе Ленобласти. Вспыльчивость закончилась уголовным делом.

Как 11 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, скандал произошел в ночь на 7 октября в поселке Первомайское. Совместные посиделки со спиртным закончились тем, что 37-летний мужчина избил свою сожительницу кастрюлей. Затем он забрал кольцо с бриллиантом, мобильные телефоны и 50 тысяч рублей, взял ключи от дома и уехал в ночь на ее же автомобиле. Женщина пошла в полицию, где возбудили уголовное дело о грабеже.

Ее обидчика задержали 10 октября сотрудники ГИБДД и доставили в отдел. Мужчина задержан на двое суток.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Черёмуха
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что статистика разводов далеко не полная.
Obseerv
В следующий раз "подруга" возьмёт в руки сковородку, отобьёт удар кастрюлей и отыграется по полной! Хотя скорее всего - выгонит голодранца из дому...
тат2007amg
Если кастрюлей - значит суп пересолила..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний