Известный американский аниматор, родившийся в Ленинграде, — Алексей (Алекс) Будовский выложил на своей странице 9 октября клип к песне «Букет из салюта» группы «Яуза». По словам художника, на эту работу у него ушло полгода.



«Посвящается всем жившим в Ленинграде», — отрекомендовал свою новую работу Будовский.



Видеоряд наполнен ностальгическими кадрами и моментами, милыми сердцу любого петербуржца: пластинки «Мелодии», отрывной календарь с «Авророй», дворы-колодцы, поезда метро, разводные мосты, ажурные решетки набережных, крышки люков, колонны Казанского собора, скульптуры Летнего сада и, конечно, медаль «Родившемуся в Ленинграде».