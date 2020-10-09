FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +12
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
09.10.2020 21:27
2
Печать

«Посвящается всем жившим в Ленинграде». Известный мультипликатор Алекс Будовский выпустил ностальгический клип на «теплый ламповый рок»

Известный американский аниматор, родившийся в Ленинграде, — Алексей (Алекс) Будовский выложил на своей странице 9 октября клип к песне «Букет из салюта» группы «Яуза». По словам художника, на эту работу у него ушло полгода.

«Посвящается всем жившим в Ленинграде», — отрекомендовал свою новую работу Будовский.

Видеоряд наполнен ностальгическими кадрами и моментами, милыми сердцу любого петербуржца: пластинки «Мелодии», отрывной календарь с «Авророй», дворы-колодцы, поезда метро, разводные мосты, ажурные решетки набережных, крышки люков, колонны Казанского собора, скульптуры Летнего сада и, конечно, медаль «Родившемуся в Ленинграде».

Группа «Яуза» сообщает о себе во ВКонтакте, что играет «теплый ламповый рок». В YouTube-канале коллектива указано, что альбом под названием «Бабочки и Танки» намечен на конец года.

Алекс Будовский переехал в Нью-Йорк в 1994 году, где позднее окончил Бруклинский колледж со степенью бакалавра искусств по кинематографии. Автор нескольких оригинальных мультфильмов в жанре «чёрно-белого юмора».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

evilman
Посвящается всем, ПОЖИВШИМ в Ленинграде. Спасибо, сами знаете, за что.
Евгений Ясев
Норм. 3+
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний