«Посвящается всем жившим в Ленинграде». Известный мультипликатор Алекс Будовский выпустил ностальгический клип на «теплый ламповый рок»
Известный американский аниматор, родившийся в Ленинграде, — Алексей (Алекс) Будовский выложил на своей странице 9 октября клип к песне «Букет из салюта» группы «Яуза». По словам художника, на эту работу у него ушло полгода.
«Посвящается всем жившим в Ленинграде», — отрекомендовал свою новую работу Будовский.
Видеоряд наполнен ностальгическими кадрами и моментами, милыми сердцу любого петербуржца: пластинки «Мелодии», отрывной календарь с «Авророй», дворы-колодцы, поезда метро, разводные мосты, ажурные решетки набережных, крышки люков, колонны Казанского собора, скульптуры Летнего сада и, конечно, медаль «Родившемуся в Ленинграде».
Группа «Яуза» сообщает о себе во ВКонтакте, что играет «теплый ламповый рок». В YouTube-канале коллектива указано, что альбом под названием «Бабочки и Танки» намечен на конец года.
Алекс Будовский переехал в Нью-Йорк в 1994 году, где позднее окончил Бруклинский колледж со степенью бакалавра искусств по кинематографии. Автор нескольких оригинальных мультфильмов в жанре «чёрно-белого юмора».