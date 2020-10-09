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09.10.2020 18:54
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Активиста «Весны» отпустили из отдела с двумя протоколами. «Чаепитие» в честь Путина прошло в неположенном месте и не в то время

Задержанного за акцию в честь дня рождения президента России Никиту Левкина выпустили из 78 отдела полиции днем 9 октября с двумя протоколами. К коронавирусному добавили земельный.

Как рассказал «Фонтанке» прибывший на помощь Левкину адвокат Виталий Черкасов, кроме нарушений коронавирусных правил, неуместными полицейские сочли стол и стулья на тротуаре в Басковом переулке. За это на Левкина составили протокол по статье 7.1. КоАП - самовольное занятие земельного участка. Активист с предъявленным не согласен. В отделе он провел около трех часов.

Искать его начали еще накануне, после того как оппозиционеры отметили день рождения Путина возле дома, где он провел детство. По замыслу, несколько человек пришли к президенту на чаепитие, но напиток оказался отправлен.

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