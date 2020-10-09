В России впервые издано руководство по работе с волонтёрами в хосписе

На сегодняшний день в России работают более 60 хосписов, 560 отделений паллиативной помощи и 660 домов и отделений сестринского ухода. Но волонтёров в этих учреждениях можно встретить редко. Одна из причин — руководители медучреждений не знают, как вовлечь их в работу.

Благотворительный фонд помощи хосписам выпустил сборник «Волонтеры в хосписной помощи». Это первое руководство, в котором рассказывается, как вовлечь добровольцев в работу в хосписах. Он основан на многолетнем опыте работы фонда, сообщает АСИ .

В сборнике есть ответы на вопросы: что волонтёры делают в хосписе и чем их задачи отличаются от обязанностей медсестры? Как их привлечь и организовать работу? Как удержать добровольцев и юридически правильно оформить с ними отношения?

Директор фонда «Вера» Анна Скоробогатова отметила в предисловии к сборнику, что, когда в марте этого года из-за пандемии пришлось отказаться от посещений волонтёров ради безопасности пациентов и медиков, все сразу ощутили, «как опустели хосписы, как в них стало тихо и по-больничному скучно». Кроме того, врачам и медсестрам элементарно не хватало сил, рук и времени, чтобы уделять внимание пациентам. «Это ещё раз подтверждает необходимость того, чтобы в каждом учреждении, не только в Москве, но и в регионах, начали привлекать к помощи волонтеров», — подчеркнула Скоробогатова.

Руководство прежде всего пригодится медицинским и социальным учреждениям, также будет полезно небольшим НКО и общественным движениям, которые пока не работают с волонтёрами или работают, но используют не все возможности такого сотрудничества.