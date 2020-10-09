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09.10.2020 17:22
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На Васильевском острове появится новое гастрономическое пространство. «Андреевский двор» ждет реконцепция

Торгово-офисный центр «Андреевский двор» на Большом проспекте Васильевского острова станет гастрономическим пространством. Об этом 9 октября сообщила компания «Агора Гастроурбанистика», которая занимается разработкой концепции проекта.

К лету 2021 года на первом этаже здания откроется ресторанный квартал с 15 заведениями, а также дизайнерские магазины. Пространство займет 4,3 тыс. кв. м. Одним из первых резидентов станет бельгийский паб Bruxx компании Italy Group.

Во внутреннем дворе здания будет организовано общественное пространство. Планы по развитию других этажей не уточняются. Но в «Агора Гастроурбанистика» рассчитывают на синергетический эффект с располагающимся по соседству Василеостровским рынком. Сейчас с администрацией Василеостровского района обсуждается возможность превращения Волжского переулка, разделяющего «Андреевский двор» и Василеостровский рынок, в пешеходную улицу, отметили в компании.

Сейчас «Андреевский двор» находится в управлении компании «Соло», которая принадлежит бывшему вице-губернатору Петербурга Юрию Молчанову и его партнеру Олегу Сумбаеву.

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Комментарии (2)

aaignat
Хрена се, ещё и улицу им захотелось
Сергей Кузнецов
А сейчас там что? Который год несут эту чушь...цены заоблачные, полно мигрантов и одни пироги...
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