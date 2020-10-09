Саентологу из Петербурга увеличили срок в колонии. Еще одно дело о мошенничестве с квартирами разрешилось не в ее пользу

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 9 октября, на этот раз рассматривались эпизоды, по которым Заборская действовала как председатель правления ЖСК «Троицкая гора« и потребительского общества «Вилла Валлей». Она заключила шесть договоров «Об оплате взносов и предоставления жилья» и «Об участии в хозяйственной деятельности по целевой потребительской инвестиционной программе» на сумму 3,4 млн рублей в 2013–2014 годах. Фактически же у контролируемых ею юрлиц не было разрешения на строительство и даже права собственности на землю.

К трем годам колонии суд в Петербурге приговорил Екатерину Заборских, уже осужденную за аналогичные эпизоды мошенничества с квадратными метрами. Ей прибавили и срок, и долг.

«Полученные денежные средства Заборских похищала и распоряжалась ими по своему усмотрению, не предпринимая меры к выполнению взятых на себя обязательств», — заключил суд и приговорил ее к трем годам колонии. Учитывать пришлось и предыдущие два срока. Всего ей сидеть 8,7 месяца. Гражданские иски на 3,4 млн также были удовлетворены.

Заборских не признает вину и даже требует компенсацию за уголовное преследование. В октябре 2017 года ее приговорили за хищение 133 млн у претендентов на престижное жильё. В ноябре 2018 года прозвучал второй приговор за мошенничество — на 33 млн — по аналогичному сценарию.

Полиция заинтересовалась бизнесом последовательницы Рона Хаббарда в 2014 году. Предполагалось, что деньги участников долевого строительства могли служить саентологам одним из источников финансирования.

В июле этого года в петербургском коттедже сайентологов прошли обыски по делу о хищении на 800 млн рублей.