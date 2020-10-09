Легковой автомобиль догнал автобус на Киевском шоссе, пострадали двое
Водитель и пассажир пострадали в столкновении легкового автомобиля и автобуса в Пушкинском районе Петербурга. Со слов очевидцев, автобус стоял из-за поломки.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 9 октября на Киевском шоссе, в районе поселка Кондакопшино, легковой автомобиль приехал сзади в автобус. «Автобус там с самого раннего утра стоит без колеса. Ни знаков, ничего не было!» — пишет участник группы Андрей.
На кадрах с места ДТП видно, что у легкового автомобиля от удара сработали подушки безопасности. На месте работали медики.
По данным 47News, авария произошла около часа дня неподалеку от дачного массива «Дони». Автомобиль Ford Mondeo врезался в автобус маршрута №100 «Петербург — Гатчина». В управлении по транспорту Ленинградской области изданию сообщили, что водитель и пассажир «Форда» получили ушибы и ссадины.