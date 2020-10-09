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09.10.2020 17:10
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Итоги недели с Андреем Константиновым:

Протесты в Киргизии, карабахский конфликт, самосожжение Ирины Славиной, Евгения Васильева и академия художеств, ракета "Циркон" и "Август. Отец империи" от Джона Уильямса.

Итоги недели

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Уходящую информационную неделю в прямом эфире обсуждают генеральный директор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.

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Комментарии (2)

Wow2018
Самая лучшая ведущая из всех, начиная с первых программ.
Венера и Надежда не обижайтесь вы тоже молодцы. А Венера от передачи к передаче постоянно прибавляла. Но пиетет перед начальником и мощным собеседником никуда не денешь.
Но сейчас ведущая просто супер. Женщина, равная по харизме.
Кстати, и в своей передаче на телеке она тоже хороша.
Pilat
Всё так.
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