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09.10.2020 15:29
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18 декабря — онлайн-дискуссия «Юридические итоги года»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает ведущих экспертов рынка правовых услуг, а также судей и представителей правоохранительных органов, принять участие в онлайн-дискуссии «Юридические итоги года», посвященной подведению итогов 2020 года в российском законодательстве и судебной практике, а также прогнозам на 2021 год.

Фото: pixabay.com

Дата: 18 декабря 12:00

Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.

Темы для обобщений и прогнозов:

  • Корпоративное право и M&A
  • Недвижимость и строительство
  • Финансовое право
  • Банкротство
  • Уголовное право и WCC
  • Налоговое право
  • Антимонопольное право
  • Интеллектуальное право
  • Конституционное право
  • Международное право
  • Семейное право
  • Трудовое и миграционное право

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

Фото: pixabay.com

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