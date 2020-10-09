18 декабря — онлайн-дискуссия «Юридические итоги года»
Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает ведущих экспертов рынка правовых услуг, а также судей и представителей правоохранительных органов, принять участие в онлайн-дискуссии «Юридические итоги года», посвященной подведению итогов 2020 года в российском законодательстве и судебной практике, а также прогнозам на 2021 год.
Дата: 18 декабря 12:00
Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.
Темы для обобщений и прогнозов:
- Корпоративное право и M&A
- Недвижимость и строительство
- Финансовое право
- Банкротство
- Уголовное право и WCC
- Налоговое право
- Антимонопольное право
- Интеллектуальное право
- Конституционное право
- Международное право
- Семейное право
- Трудовое и миграционное право
По вопросам участия обращаться:
Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru