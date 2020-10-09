23 октября — круглый стол «Образование: как сыграть на опережение»
Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает вас принять участие в онлайн/заочном круглом столе: «Образование: как сыграть на опережение».
Предварительный список вопросов к обсуждению:
- Как меняется спрос на профессии в последние годы? Какие (по итогам приемной кампании) специальности пользуются большим спросом? Какие профессии будут актуальны через 4–6 лет, когда студенты закончат вуз?
- Постдипломное образование, МВА, курсы повышения квалификации — как меняется спрос на образовательные программы, что сейчас востребовано? Как бизнес-образование реагирует на изменения в обществе, появляются ли новые курсы, программы и направления?
- Безработица и переобучение: как повысить свои шансы найти работу в кризис? Куда пойти учиться и оперативно получить новую профессию с гарантией трудоустройства? Какие программы эффективнее: государственные или частные?
К участию в круглом столе приглашаются представители вузов, бизнес-школ, организаций дополнительного образования, курсов повышения квалификации, служб занятости и профориентации, специалистов по HR.
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05 (пн-пт с 10.00 до 18.00), td@fontanka.ru