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09.10.2020 15:23
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23 октября — круглый стол «Образование: как сыграть на опережение»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает вас принять участие в онлайн/заочном круглом столе: «Образование: как сыграть на опережение».

Предварительный список вопросов к обсуждению:

  • Как меняется спрос на профессии в последние годы? Какие (по итогам приемной кампании) специальности пользуются большим спросом? Какие профессии будут актуальны через 4–6 лет, когда студенты закончат вуз?
  • Постдипломное образование, МВА, курсы повышения квалификации — как меняется спрос на образовательные программы, что сейчас востребовано? Как бизнес-образование реагирует на изменения в обществе, появляются ли новые курсы, программы и направления?
  • Безработица и переобучение: как повысить свои шансы найти работу в кризис? Куда пойти учиться и оперативно получить новую профессию с гарантией трудоустройства? Какие программы эффективнее: государственные или частные?

К участию в круглом столе приглашаются представители вузов, бизнес-школ, организаций дополнительного образования, курсов повышения квалификации, служб занятости и профориентации, специалистов по HR.

По вопросам участия обращаться:

Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05 (пн-пт с 10.00 до 18.00), td@fontanka.ru

 

План мероприятий

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