Сценарист «Смерти Сталина» займется сатирой о Горбачёве и Рейгане
Сценарист «Смерти Сталина» и сериалов «В гуще событий» и «Вице-президент» Иэн Мартин займется фильмом о встрече Михаила Горбачёва и президента США Рональда Рейгана на саммите в Рейкьявике в 1990 году, Как передаёт издание The Hollywood Reporter, сатирическая комедия получит название «Снесите эту стену» и покажет события до и после переговоров лидеров.
«Картина продолжит ряд политических сатир, рассказывая историю о двух мужчинах <...>, делающих вид, что они контролируют ситуацию, пока мир вокруг них рушится, — сказал Йэн Мартин. — Она покажет абсурдность дипломатии на высшем уровне, выведет на первый план реальных людей, обнаженных до своей эмоциональной, нелепой человеческой сущности, проявляющейся, когда каждый отчаянно пытается казаться морально выше другого».
На создание сценария Мартина вдохновила книга Гийома Серины «Невозможная мечта: Рейган, Горбачёв и мир без бомбы». Со словами «Снесите эту стену!» Рональд Рейган обратился к Горбачёву в 1987 году во время выступления перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Он заявил, что демонтаж Берлинской стены необходим для мира, процветания и либерализации.
Чёрная комедия «Смерть Сталина» режиссёра Армандо Ианнуччи не получила прокатное удостоверение в России. Нелегально ленту в стране скачали больше 1,5 миллиона раз. Сюжет фильма завязан на смерти главы государства и дальнейшей борьбе за власть среди его приближённых, каждый из которых показан в карикатурном ключе.