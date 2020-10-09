Сценарист «Смерти Сталина» займется сатирой о Горбачёве и Рейгане

Сценарист «Смерти Сталина» и сериалов «В гуще событий» и «Вице-президент» Иэн Мартин займется фильмом о встрече Михаила Горбачёва и президента США Рональда Рейгана на саммите в Рейкьявике в 1990 году, Как передаёт издание The Hollywood Reporter, сатирическая комедия получит название «Снесите эту стену» и покажет события до и после переговоров лидеров.



«Картина продолжит ряд политических сатир, рассказывая историю о двух мужчинах <...>, делающих вид, что они контролируют ситуацию, пока мир вокруг них рушится, — сказал Йэн Мартин. — Она покажет абсурдность дипломатии на высшем уровне, выведет на первый план реальных людей, обнаженных до своей эмоциональной, нелепой человеческой сущности, проявляющейся, когда каждый отчаянно пытается казаться морально выше другого».

