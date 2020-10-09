После госпитализации детей столовые дагестанских детсадов проверят следователи. СК возбудил уголовное дело
После появления информации о госпитализации нескольких десятков дагестанских детей с признаками отравления возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом 9 октября сообщил Следственный комитет России.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, допрашиваются должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием в столовых детских садов города. Расследование уголовного дела продолжается», — также говорится в сообщении.
По предварительным данным СКР, накануне в республиканский кожно-венерологический диспансер в Махачкале поступило более 30 детей из различных дошкольных учреждений с признаками острой кишечной инфекции.
Ранее о попадании несовершеннолетних в больницы сообщили СМИ. По их информации, госпитализировать могли от 39 до 42 воспитанников детских садов Дагестана.