После госпитализации детей столовые дагестанских детсадов проверят следователи. СК возбудил уголовное дело

После появления информации о госпитализации нескольких десятков дагестанских детей с признаками отравления возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом 9 октября сообщил Следственный комитет России.



«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, допрашиваются должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием в столовых детских садов города. Расследование уголовного дела продолжается», — также говорится в сообщении.

