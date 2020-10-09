Центр изучения истории блокады Ленинграда появится в Соляном городке в 2021 году
Центр изучения истории Ленинградской битвы и блокады Ленинграда — Институт истории обороны и блокады Ленинграда — появится в комплексе зданий Соляного городка в 2021 году.
Как сказал ТАСС 8 октября председатель общественного совета Музея обороны и блокады Ленинграда Леонид Говоров, на базе нынешнего пространства создадут «такой центр, который позволял бы получать объективную информацию о трагических и героических днях обороны и блокады». По его утверждению, структура уже сформирована, сейчас разрабатывается планирование помещений для размещения. Предложения, которые подготовил музей, в четверг были поддержаны городом на заседании рабочей группы правительства.
Владимир Путин в марте поручил представить положения по созданию Института истории блокады Ленинграда до сентября 2020 года.
Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке открылся после реконструкции в сентябре 2019 года. От идеи построить абсолютно новый монументальный комплекс на Смольной набережной стоимостью в шесть миллиардов рублей в правительстве отказались незадолго до этого. Предполагалось, что почти на 30 тысячах квадратных метров кроме экспозиционной зоны и фондохранилища создадут Институт памяти, где будут проводить исследования о блокаде.