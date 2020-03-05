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05.03.2020 20:04
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Путин поручил создать Институт истории обороны и блокады Ленинграда

До сентября 20202 года президент ждет предложений по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда. Как 5 марта пишут РИА Новости такое поручение появилось на сайте кремля после встречи Владимира Путина с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

«Правительству РФ подготовить совместно с администрацией президента РФ и правительством Санкт-Петербурга и представить предложения по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда. Срок – 1 сентября», - говорится в сообщении.

Ответственными по сбору предложений назначены премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также в поручении говорится о передаче региональными властями архивных документов о проживавших в Ленинграде в период Великой Отечественной войны, в том числе умерших и эвакуированных интернет-порталу «Книга памяти блокадного Ленинграда».

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Комментарии (3)

krasnonosov
Ромовые бабы в буфете этого института будут продавать?

"Граждане смелые,
А что ж тогда вы делали,
Когда наш город счёт не вёл смертям?
Ели хлеб с икоркою?
А я считал махоркою
Окурок с-под платформы чёрт-те с чем напополам." (с) В.С. Высоцкий
SERGEY111
В фойе этого института просто обязаны висеть две фотографии где на первой будет изображено уничтожением бульдозером а на другой сжигание в печи запрещённых санкционных импортных продуктов .
local_5e4d8cf621bfb
До сентября 20202 президент ждет? Значит,нам надеяться уже не на что...
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