Путин поручил создать Институт истории обороны и блокады Ленинграда

До сентября 20202 года президент ждет предложений по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда. Как 5 марта пишут РИА Новости такое поручение появилось на сайте кремля после встречи Владимира Путина с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.



«Правительству РФ подготовить совместно с администрацией президента РФ и правительством Санкт-Петербурга и представить предложения по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда. Срок – 1 сентября», - говорится в сообщении.

