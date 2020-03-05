Путин поручил создать Институт истории обороны и блокады Ленинграда
До сентября 20202 года президент ждет предложений по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда. Как 5 марта пишут РИА Новости такое поручение появилось на сайте кремля после встречи Владимира Путина с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.
«Правительству РФ подготовить совместно с администрацией президента РФ и правительством Санкт-Петербурга и представить предложения по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда. Срок – 1 сентября», - говорится в сообщении.
Ответственными по сбору предложений назначены премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно и губернатор Петербурга Александр Беглов.
Также в поручении говорится о передаче региональными властями архивных документов о проживавших в Ленинграде в период Великой Отечественной войны, в том числе умерших и эвакуированных интернет-порталу «Книга памяти блокадного Ленинграда».