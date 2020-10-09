Пьяный на BMW, удирая от полиции, сбил велосипедиста на Оптиков и пытался спрятаться в подземном паркинге

Сотрудники ГИБДД Петербурга задержали пьяного водителя, который в попытке скрыться покалечил велосипедиста. Его правам меньше года, но «послужной список» у парня уже приличный.

Как сообщили 9 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел вечером 7 октября. В половине двенадцатого ночи на пересечении Туристской улицы и улицы Оптиков сотрудники ДПС обратили внимание на неадекватную манеру вождения водителя BMW. Его попытались остановить, но водитель решил скрыться. Началась погоня.

Уходя от полиции, водитель «БМВ» сбил 56-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. ДТП произошло у дома 47, корпус 1, по улице Оптиков, сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Пострадавший получил травы средней тяжести и был доставлен в больницу.

«Гонщика» на BMW удалось задержать в подземном паркинге дома 47 по улице Оптиков, где он попытался спрятаться от полиции. Нарушителем оказался 19-летний парень, проживающий в этом доме. Медосвидетельствование показало, что автомобилист был пьян.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти