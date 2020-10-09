Пьяный на BMW, удирая от полиции, сбил велосипедиста на Оптиков и пытался спрятаться в подземном паркинге
Сотрудники ГИБДД Петербурга задержали пьяного водителя, который в попытке скрыться покалечил велосипедиста. Его правам меньше года, но «послужной список» у парня уже приличный.
Как сообщили 9 октября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел вечером 7 октября. В половине двенадцатого ночи на пересечении Туристской улицы и улицы Оптиков сотрудники ДПС обратили внимание на неадекватную манеру вождения водителя BMW. Его попытались остановить, но водитель решил скрыться. Началась погоня.
Уходя от полиции, водитель «БМВ» сбил 56-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. ДТП произошло у дома 47, корпус 1, по улице Оптиков, сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Пострадавший получил травы средней тяжести и был доставлен в больницу.
«Гонщика» на BMW удалось задержать в подземном паркинге дома 47 по улице Оптиков, где он попытался спрятаться от полиции. Нарушителем оказался 19-летний парень, проживающий в этом доме. Медосвидетельствование показало, что автомобилист был пьян.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Как выяснилось, права молодой человек получил только в январе 2020 года, но уже шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. «Пьяная езда» стала венцом его «послужного списка».
Парня доставили в отдел полиции и составили ряд административных протоколов, в том числе возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). «Сотрудники полиции намерены приложить все усилия для того, чтобы прервать водительскую карьеру лихача во благо остальных участников дорожного движения», — отметили в главке.