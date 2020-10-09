В Петербурге задержали женщину, которая подожгла мать
Полиция спустя полтора года задержала петербурженку по подозрению в поджоге матери.
Как сообщает 9 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, 34-летняя жительница Красногвардейского района была задержана 7 октября в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
По данным «Фонтанки», в квартиру на Передовиков, где женщина проживает с 68-летней матерью, скорая приезжала в апреле 2019 года. Тогда мать задержанной с ожогами 35% тела была госпитализирована в городскую больницу № 3.
В полиции полагают, что дочь во время бытового конфликта облила свою мать растворителем и совершила поджог.
Женщине избрана мера пресечения — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.