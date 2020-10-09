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09.10.2020 09:51
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В Петербурге задержали женщину, которая подожгла мать

Полиция спустя полтора года задержала петербурженку по подозрению в поджоге матери.

Как сообщает 9 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, 34-летняя жительница Красногвардейского района была задержана 7 октября в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным «Фонтанки», в квартиру на Передовиков, где женщина проживает с 68-летней матерью, скорая приезжала в апреле 2019 года. Тогда мать задержанной с ожогами 35% тела была госпитализирована в городскую больницу № 3.

В полиции полагают, что дочь во время бытового конфликта облила свою мать растворителем и совершила поджог.

Женщине избрана мера пресечения — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Комментарии (1)

Wuhan Proletarian
А почему не расчленила в славных традициях города Питера, а только подожгла?
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