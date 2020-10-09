Таксист «Убера» задержан в Петербурге за развратные действия в отношении девочки, которую он вез в школу
Чудом удалось сбежать из такси, которое везло её в школу, 13-летней петербурженке. К вечеру уголовный розыск задержал водителя.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 октября, с заявлением о нападении на 13-летнюю дочь в полицию Приморского района накануне обратилась 47-летняя предпринимательница. Она рассказала, что утром отправила дочь-школьницу в учебное заведение на такси. В машине оператора «Убер» водитель стал приставать к ребенку: трогать её, лизать в область шеи. Перепуганная школьница в районе метро «Комендантский проспект» выскочила из машины и побежала в школу, звонить матери.
Полицейские установили водителя такси — им оказался 31-летний гражданин Узбекистана. Его задержали около восьми вечера у станции «Академическая».
По предварительной информации, содеянное мужчина не отрицал, но после отказался от любого общения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».