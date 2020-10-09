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09.10.2020 09:15
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Таксист «Убера» задержан в Петербурге за развратные действия в отношении девочки, которую он вез в школу

Чудом удалось сбежать из такси, которое везло её в школу, 13-летней петербурженке. К вечеру уголовный розыск задержал водителя.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 октября, с заявлением о нападении на 13-летнюю дочь в полицию Приморского района накануне обратилась 47-летняя предпринимательница. Она рассказала, что утром отправила дочь-школьницу в учебное заведение на такси. В машине оператора «Убер» водитель стал приставать к ребенку: трогать её, лизать в область шеи. Перепуганная школьница в районе метро «Комендантский проспект» выскочила из машины и побежала в школу, звонить матери.

Полицейские установили водителя такси — им оказался 31-летний гражданин Узбекистана. Его задержали около восьми вечера у станции «Академическая».

По предварительной информации, содеянное мужчина не отрицал, но после отказался от любого общения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

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Комментарии (8)

260559331
Да. Власть себя полностью дискредитировала неадекватными решениями. Как Срок за стаканчик. И отпусканием своих коррупционеров. Ставят себя против народа. Осталась агония.
Maiok
Хотите как в Европе - скоро будет. Если власть не хочет заняться этой проблемой.
smith1
про понаехавших дикарей говорили ?
раньше опасались 2106, 2110, Nexia - сейчас соларис/киа рио
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