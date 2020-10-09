У лекарства от коронавируса нашли новые побочные эффекты

В инструкциях к японскому фавипиравиру нашёлся такой побочный эффект как моторные нарушения. Росздравнадзор данных о таких последствиях приёма препаратов на основе фавипиравира («Авифавир», «Арепливир», «Коронавир») не имеет.

О том, что этот препарат может вызвать, к примеру, внезапный бег, ночные блуждания, написала 9 октября газета «Известия». Японский регулятор PMDA на своём сайте к инструкции к «Авигану» (фавипиравир) отмечает, что при заболевании гриппом может появиться внезапная неосознанная мышечная активность, которая может привести к травматизму, но причинно-следственная связь остаётся неизвестной. Информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией «ФармаCOVID» на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава опубликовал документ, в котором говорится, что у препарата от COVID-19 и средств на его основе возможен побочный эффект в виде «моторных нарушений».