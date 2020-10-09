У лекарства от коронавируса нашли новые побочные эффекты

В инструкциях к японскому фавипиравиру нашёлся такой побочный эффект как моторные нарушения. Росздравнадзор данных о таких последствиях приёма препаратов на основе фавипиравира («Авифавир», «Арепливир», «Коронавир») не имеет.
О том, что этот препарат может вызвать, к примеру, внезапный бег, ночные блуждания, написала 9 октября газета «Известия». Японский регулятор PMDA на своём сайте к инструкции к «Авигану» (фавипиравир) отмечает, что при заболевании гриппом может появиться внезапная неосознанная мышечная активность, которая может привести к травматизму, но причинно-следственная связь остаётся неизвестной. Информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией «ФармаCOVID» на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава опубликовал документ, в котором говорится, что у препарата от COVID-19 и средств на его основе возможен побочный эффект в виде «моторных нарушений».
Но в Росздравнадзор информации о «развитии реакций связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», не поступало. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных «Фармконадзор 2.0».
Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак заявил, что к данным о побочных эффектах следует относиться осторожно. «Здесь очень узкая грань, чтобы, с одной стороны, не создавать панику, а с другой — получить доказательства, что есть какие-то сторонние эффекты», — цитирует его РБК. Бабак подчеркнул, что побочные эффекты крайне редки, если не превышать рекомендованную дозу, а фавипиравир, по его словам, — пока единственное средство в России, которое «хоть как-то воздействует на коронавирус».
Ранее сообщалось, что лекарствами на основе фавипиравира будут лечить петербуржцев на дому.
В сентябре Минздрав одобрил применение двух препаратов на основе фавипиравира для лечения коронавируса в амбулаторных условиях — это «Арепливир» производства группы «Промомед» (завод «Биохимик») и «Коронавир» от компании «Р-Фарм». 21 сентября в России объявили о старте продаж этих лекарств в аптеках. Однако, в Петербурге в тот день их найти не удалось. Еще один противовирусный препарат на основе фавипиравивра — «Авифавир» (от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и «ХимРар»), который был зарегистрирован в России первым, до сих пор разерешено применять только в условиях стационара.