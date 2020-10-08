В Смольном сообщили, сколько петербуржцев привились от гриппа. До трети плана так и не добрались

Более 1,3 млн человек в Петербурге сделали прививки от гриппа. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Смольного.



Всего на данный момент в Северной столице привиты 1375589 человек, в том числе 200057 детей и 5219 беременных.



«Мы должны обеспечить возможность привиться от гриппа как можно большему числу горожан, чтобы не усугублять и без того непростую эпидемическую ситуацию. Необходимо использовать все средства защиты, обезопасить себя и своих близких», - заявил губернатор Александр Беглов.

