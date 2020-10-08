В Смольном сообщили, сколько петербуржцев привились от гриппа. До трети плана так и не добрались
Более 1,3 млн человек в Петербурге сделали прививки от гриппа. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Смольного.
Всего на данный момент в Северной столице привиты 1375589 человек, в том числе 200057 детей и 5219 беременных.
«Мы должны обеспечить возможность привиться от гриппа как можно большему числу горожан, чтобы не усугублять и без того непростую эпидемическую ситуацию. Необходимо использовать все средства защиты, обезопасить себя и своих близких», - заявил губернатор Александр Беглов.
Отметим, ранее, сообщая о привитых от гриппа, власти приводили и цифры в процентах — например, к 28 сентября вакцину получили 978 869 человек, что составляло 18,18% населения. На этот раз процентов в сообщении нет, однако, по подсчетам «Фонтанки», 1,3 млн привитых — примерно 25% населения города. Согласно федеральным требованиям, привить в Петербурге должны 60% населения, или около 3,24 млн человек. При этом в Смольном подчеркнули, что «вакцина доставляется во все районы по графику и в полном объеме».