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08.10.2020 21:29
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Россиянку, которую сначала приговорили к пожизненному сроку в Швейцарии, освободили в зале суда

Россиянку Елену Панову, приговоренную к пожизненному сроку за убийство в Швейцарии, в апелляционной инстанции признали невиновной.

В суде удалось доказать не только невиновность женщины, но и многочисленные нарушения прав, которые были допущены прокурором в ходе рассмотрения её дела, пишет E1.RU 8 октября со ссылкой на её адвоката Георгия Багратиони.

Ранее Панову осудили за убийство четырехлетней давности, которое совершил ее муж Серджио. По версии следствия, он зарезал свою бывшую жену, а спланировала преступление она. При этом женщина получила пожизненный срок, а её муж нет. По версии адвоката, Серджио специально оклеветал Елену, когда узнал, что на воле она нашла себе другого мужчину.

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