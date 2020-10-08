Россиянку, которую сначала приговорили к пожизненному сроку в Швейцарии, освободили в зале суда

Россиянку Елену Панову, приговоренную к пожизненному сроку за убийство в Швейцарии, в апелляционной инстанции признали невиновной.



В суде удалось доказать не только невиновность женщины, но и многочисленные нарушения прав, которые были допущены прокурором в ходе рассмотрения её дела, пишет E1.RU 8 октября со ссылкой на её адвоката Георгия Багратиони.



Ранее Панову осудили за убийство четырехлетней давности, которое совершил ее муж Серджио. По версии следствия, он зарезал свою бывшую жену, а спланировала преступление она. При этом женщина получила пожизненный срок, а её муж нет. По версии адвоката, Серджио специально оклеветал Елену, когда узнал, что на воле она нашла себе другого мужчину.

