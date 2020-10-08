Росгвардия и МВД Белоруссии собрались договариваться о полномочиях российских силовиков

Российское правительство распорядилось подготовиться к переговорам между Росгвардией и МВД Белоруссии. На них определят полномочия россиян.



Документ был опубликован 8 октября на портале правовой информации, подписан он был премьер-министров Михаилом Мишустиным два дня назад. «Российская газета» разъясняет, что на переговорах стороны должны определить, в каком случае помощь Росгвардии уместна, сколько бойцов и когда должны отправляться в «командировку» и какие у них там будут полномочия.

«Все договоренности должны быть официально, на государственном уровне задокументированы», - добавили в издании.