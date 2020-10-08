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08.10.2020 21:08
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Росгвардия и МВД Белоруссии собрались договариваться о полномочиях российских силовиков

Российское правительство распорядилось подготовиться к переговорам между Росгвардией и МВД Белоруссии. На них определят полномочия россиян.

Документ был опубликован 8 октября на портале правовой информации, подписан он был премьер-министров Михаилом Мишустиным два дня назад. «Российская газета» разъясняет, что на переговорах стороны должны определить, в каком случае помощь Росгвардии уместна, сколько бойцов и когда должны отправляться в «командировку» и какие у них там будут полномочия.

«Все договоренности должны быть официально, на государственном уровне задокументированы», - добавили в издании.

«Белорусский» резерв Росгвардии был сформирован и отправлен ближе к границе еще в августе. По словам Путина, использовать его планировалось только если «экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами», перешли бы «определенные границы». 9 сентября российские силовики вернулись к местам службы.

Многотысячные митинги начались в Белоруссии со дня президентских выборов, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. С российским президентом он советуется регулярно.

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Комментарии (22)

Петр Петров
зачем я это оплачиваю????
Nemcoff
Поможем батьке, разосремся с белорусам.
261847251
Т.е. Лукашенко опасается, что на своих дубинках и водомётах он не усидит - поможем своими?
(с) Лавров.
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