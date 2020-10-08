В Петербурге предложили увековечить память музыканта Тимура Качаравы на месте его убийства

Смертельные ранения антифашист, один из организаторов движения «Еда вместо бомб», получил в 13 ноября 2005 года у здания магазина «Буквоед» на площади Восстания. В этот день горожане приносят цветы на место убийства, там же появляется надпись «Тимур, мы будем тебя помнить». Ее регулярно закрашивают.

«Полагаю важным сохранение этой надписи в мемориальном статусе. Предлагаю ООО «Буквоед» выступить официальным инициатором установки мемориальной доски на месте убийства Тимура Качаравы и обратиться с соответствующими документами в правительство Санкт-Петербурга, подтвердив финансирование работ», — написал в обращении Рыбаков.

Напомним, вечером в день убийства на Качараву и его друзей напала группа молодых людей. Музыкант получил семь ножевых ранений и скончался от потери крови. Нападавшим в период с 2007 по 2018 годы были вынесены обвинительные приговоры. Последний фигурант дела, которого считали организатором и искали в течение 12 лет, был осужден на полтора года колонии. Другой осужденный, Александр Шабалин вышел по УДО.