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08.10.2020 18:31
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Ремонт в Токсовском тоннеле сузит проезд в сторону Петербурга

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Дорожные работы на два дня ограничат проезд по Токсовскому тоннелю на кольцевой автодороге Петербурга. В северном транспортном отсеке тоннеля отремонтируют деформационные швы перекрытия и стен.

Как сообщает 8 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 10 и 11 октября в тоннеле будут попеременно перекрывать одну полосу в направлении из Ленобласти в Петербург к Суздальскому проспекту и улице Руставели. В южном транспортном отсеке, в направлении из Петербурга в область, ограничений вводиться не будет.

Работы будут вестись с 10:00 до 20:00 с ограничениями в два этапа: сначала перекроют одну полосу, затем вторую. На свободной полосе на время работ скорость ограничат до 40 км/ч. Ремонт выполнит ООО «Карст».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

Arkadiy_5e4cc425581bd
Ну хоть два дня, не долго мурино плакать
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