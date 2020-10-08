Дорожные работы на два дня ограничат проезд по Токсовскому тоннелю на кольцевой автодороге Петербурга. В северном транспортном отсеке тоннеля отремонтируют деформационные швы перекрытия и стен.



Как сообщает 8 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 10 и 11 октября в тоннеле будут попеременно перекрывать одну полосу в направлении из Ленобласти в Петербург к Суздальскому проспекту и улице Руставели. В южном транспортном отсеке, в направлении из Петербурга в область, ограничений вводиться не будет.