Роспотребнадзор продолжает приводить в суды больницы. Оштрафована клиника «Медси» на 100 тысяч рублей

В ходе процесса установлено, что в период с 4 мая по 16 июня в клинике заболели коронавирусом три человека. Специалисты Роспотребнадзора провели расследование и выявили ряд нарушений: отсутствие дезинфекции инъекционных игл, неправильное хранение жгутов многоразового использования, внесение не всех данных в журнал учёта инфекционных заболеваний, отсутствие лабораторных обследований с целью установления этиологии внебольничной пневмонии пациентов.

Куйбышевский районный суд привлёк к административной ответственности частную клинику «Медси» в Петербурге за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Решение вынесено 8 октября.

Сторона защиты отметила формальность некоторых выявленных нарушений. «Отсутствие обследования пациентов с внебольничной пневмонией объясняется тем, что лаборатория клиники не имеет аккредитации на проведение исследований на новую коронавирусную инфекцию, а лаборатории ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» от частных клиник мазки на Covid-19 не принимают», — заявил на суде представитель клиники.

Суд назначил ООО «Медси Санкт-Петербург» штраф в размере 100 тысяч рублей. Ранее была оштрафована больница имени Семашко в Пушкине, которую снова перепрофилировали под пациентов с коронавирусом.