Сына ректора Смольного института оставили без актива в 100 млн. Обыски идут уже у новых владельцев

По информации «Фонтанки», только к вечеру 8 октября следствие и экономическая полиция Центрального района закончили 9 обысков по делу о мошенничестве с владением приличным зданием. Это бизнес-центр на Полюстровском, 59, которым владеет обыкновенная компания «Назия», а совладельцами являются Иманов — сын ректора Смольного института Российской академии образования и его земляк Ахмедов. Кстати, гражданин Латвии. Объект недвижимости стоит около 100 миллионов рублей, на сайте института числится учредителем вуза. Соответственно и ежемесячный доход там нехилый.

Сегодня, по версии следствия, картина представлена следующая: совладельцы не смогли поделить прибыль от аренды; сын ректора был заподозрен в незнании математики, а Ахмедовым для ровного счета были подключены очень спортивные ребята.



Ребята как раз оказались дружны с головой и не стали заниматься тем, что у таких получается неплохо — двое держат, один убеждает. Они пошли по пути старого доброго рейда. Так, в марте Иманову стало неприятно, что он больше ни разу не хозяин своей фирмы, да и генеральный директор непонятный ему человек.



Дошло до полицейской проверки. Там и выяснилось, что кто-то за сына ректора написал заявление о выходе из общества. После чего документ был заверен московским адвокатом и предоставлен в прошлом легендарную МИФС № 15. Где, собственно, и зарегистрировали отчуждение доли. Другое дело, что у налогового органа не возникло вопросов, что представленные 17 марта документы были заверены нотариусом 18 марта. На этом останавливаться было бы глупо, и ныне подозреваемые организовали назначение своего генерального директора. Он занялся сбором арендной платы уже в новой конструкции.

