Сына ректора Смольного института оставили без актива в 100 млн. Обыски идут уже у новых владельцев
Борьба за бизнес-центр на Полюстровском перешла в силовой партер. Для оппонентов сына петербургского ректора утро началось с обысков. Им вменяют рейд. «Фонтанка» сама заметила, что доверенность на изменение в ЕГРЮЛ оказалась выписана позже, чем произошло само изменение. А налоговая не заметила.
По информации «Фонтанки», только к вечеру 8 октября следствие и экономическая полиция Центрального района закончили 9 обысков по делу о мошенничестве с владением приличным зданием. Это бизнес-центр на Полюстровском, 59, которым владеет обыкновенная компания «Назия», а совладельцами являются Иманов — сын ректора Смольного института Российской академии образования и его земляк Ахмедов. Кстати, гражданин Латвии. Объект недвижимости стоит около 100 миллионов рублей, на сайте института числится учредителем вуза. Соответственно и ежемесячный доход там нехилый.
Сегодня, по версии следствия, картина представлена следующая: совладельцы не смогли поделить прибыль от аренды; сын ректора был заподозрен в незнании математики, а Ахмедовым для ровного счета были подключены очень спортивные ребята.
Ребята как раз оказались дружны с головой и не стали заниматься тем, что у таких получается неплохо — двое держат, один убеждает. Они пошли по пути старого доброго рейда. Так, в марте Иманову стало неприятно, что он больше ни разу не хозяин своей фирмы, да и генеральный директор непонятный ему человек.
Дошло до полицейской проверки. Там и выяснилось, что кто-то за сына ректора написал заявление о выходе из общества. После чего документ был заверен московским адвокатом и предоставлен в прошлом легендарную МИФС № 15. Где, собственно, и зарегистрировали отчуждение доли. Другое дело, что у налогового органа не возникло вопросов, что представленные 17 марта документы были заверены нотариусом 18 марта. На этом останавливаться было бы глупо, и ныне подозреваемые организовали назначение своего генерального директора. Он занялся сбором арендной платы уже в новой конструкции.
В принципе все. Можно еще добавить, что, по данным «Фонтанки», один из фигурантов задержан уже процессуально.
Все же для молодых читателей журналист должен раскрыть смысл прилагательного «легендарная» вблизи с МИФС 15. Многие уже подзабыли, а с 2005 по 2007 год большинство рейдеров Петербурга именно там «перебивали» ЕГРЮЛ любых им понравившихся предприятий. Делали они это легко и непринужденно. Силовики да и та же ФНС разводили руками, мол, трудные споры хозяйственных субъектов. Как мы помним, после того как пиратская слова докатилась до Кремля, были арестованы и осуждены многие лидеры кланов. Страшный Кумарин и несравненный Бадри Шенгелия в том числе.