Школьникам с хроническими заболеваниями вернули компенсацию за питание

Сейчас учащиеся, которые нуждаются в специальном питании по медицинским показаниям, могут, как и все дети, получать бесплатные завтраки и обеды во время очных занятий, а также рассчитывать на компенсацию при обучении на дому.

При этом, как говорится на сайте Смольного, для организации питания школьников c хроническими заболеваниями комбинатам нужно будет соблюдать специальные требования.

«В частности, диеты, исключающей определенные виды блюд, необходимость употребления в пищу специальных продуктов, а также создания особых условий на пищеблоке для приготовления пищи, — говорится в сообщении. — В настоящее время конструктивные особенности пищеблоков в общеобразовательных учреждениях и их технологическое оборудование не позволяют в полной мере обеспечить приготовление горячих блюд для детей, нуждающихся в особом диетическом питании».

После внесения изменений в Социальный кодекс родители смогут самостоятельно выбирать: кормить ребенка в школе или получать вместо этого денежные выплаты в размере 100% стоимости питания. Однако компенсация будет предоставляться только в те дни, когда ребенок был на занятиях.

Ранее «Фонтанка» писала, что дети с хроническими заболеваниями, страдающие банальной аллергией на рыбу или молочный белок и уж тем более экзотичными фенилкетонурией или целиакией, питаться в школьных столовых не могут — нет соответствующего рациона. Проблема возникла после того, как город отменил компенсацию за питание — продукты никто не заменял, а есть то же, что и другие дети, было запрещено по медицинским показаниям.