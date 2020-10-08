Автобусы перекрыли подъезды к общежитию под Выборгом, где живут занятые на стройке «Газпрома» рабочие. Предприниматели требуют денег
Несколько автобусов перегородили выезд с территории общежития под Выборгом. Транспортные компании требуют расплатиться за перевозку рабочих на стройку «Газпром инвеста».
Как пишет 47News, основной выезд с территории неподалеку от деревни Большой Бор был перекрыт с раннего утра 8 октября. Пока коммерсанты беседовали с подрядчиками и выясняли, кому кто и сколько должен, охрана открыла запасной выезд.
Не платит якобы ООО «Управление механизации 51». Эта фирма — подрядчик Научно-исследовательского проектного института нефти и газа «Петон», а «Петон» уже заключал договор с «Газпром инвестом».
Строят терминал для переработки излишков газа компрессорной станции «Портовая», которая является отправной точкой для поставок по экспортному трубопроводу «Северный поток — 1». Стоимость контракта — 127 млрд рублей.
47News удалось поговорить с представителями трех компаний-перевозчиков, кому-то должны 8 млн, кому-то 1,4, стоят там и те, кто не дождался своих 280 тысяч.
«Управление механизации 51» утверждает, что все выплатило. «Петон» от разговора воздержался, а в «Газпром инвесте» взяли паузу.