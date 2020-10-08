Автобусы перекрыли подъезды к общежитию под Выборгом, где живут занятые на стройке «Газпрома» рабочие. Предприниматели требуют денег

Несколько автобусов перегородили выезд с территории общежития под Выборгом. Транспортные компании требуют расплатиться за перевозку рабочих на стройку «Газпром инвеста».

Как пишет 47News, основной выезд с территории неподалеку от деревни Большой Бор был перекрыт с раннего утра 8 октября. Пока коммерсанты беседовали с подрядчиками и выясняли, кому кто и сколько должен, охрана открыла запасной выезд.

Не платит якобы ООО «Управление механизации 51». Эта фирма — подрядчик Научно-исследовательского проектного института нефти и газа «Петон», а «Петон» уже заключал договор с «Газпром инвестом».