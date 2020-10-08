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08.10.2020 13:55
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«Ношу содранную кожу молодого себя». Маколей Калкин напугал подписчиков и дал совет детям

Актёр Маколей Калкин, сыгравший главную роль в фильмах «Один дома» и «Один дома-2», напугал своих подписчиков в «Твиттере».

8 октября он опубликовал фото в страшной защитной маске. На текстильном изделии изображён распахнутый в ужасе рот Кевина, главного героя фильма о мальчике, оставшемся без родителей в канун Рождества. Выглядит это жутко.

«Спасаюсь от ковида тем, что ношу содранную кожу молодого себя. Дети, не забывайте носить маски», — написал актер в своем твиттере.

Подписчики щедро наградили кумира лайками и едкими комментариями на тему старения.

«Боже. Перхоть и седые брови. Что случилось с этим ребенком?!»

«Почему ты такой старый? Пожалуйста, стань снова маленьким мальчиком. Тем, кого мы любили и кем дорожили».

Однако большинство фанатов маску с культовой мимикой оценили и захотели себе такую же.

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Комментарии (1)

260802551
Ждем возвращения Маколея в новом сезоне AHS
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