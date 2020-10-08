Актёр Маколей Калкин, сыгравший главную роль в фильмах «Один дома» и «Один дома-2», напугал своих подписчиков в «Твиттере».



8 октября он опубликовал фото в страшной защитной маске. На текстильном изделии изображён распахнутый в ужасе рот Кевина, главного героя фильма о мальчике, оставшемся без родителей в канун Рождества. Выглядит это жутко.



«Спасаюсь от ковида тем, что ношу содранную кожу молодого себя. Дети, не забывайте носить маски», — написал актер в своем твиттере.

