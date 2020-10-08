«Ношу содранную кожу молодого себя». Маколей Калкин напугал подписчиков и дал совет детям
Актёр Маколей Калкин, сыгравший главную роль в фильмах «Один дома» и «Один дома-2», напугал своих подписчиков в «Твиттере».
8 октября он опубликовал фото в страшной защитной маске. На текстильном изделии изображён распахнутый в ужасе рот Кевина, главного героя фильма о мальчике, оставшемся без родителей в канун Рождества. Выглядит это жутко.
«Спасаюсь от ковида тем, что ношу содранную кожу молодого себя. Дети, не забывайте носить маски», — написал актер в своем твиттере.
Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020
Don't forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD
Подписчики щедро наградили кумира лайками и едкими комментариями на тему старения.
«Боже. Перхоть и седые брови. Что случилось с этим ребенком?!»
«Почему ты такой старый? Пожалуйста, стань снова маленьким мальчиком. Тем, кого мы любили и кем дорожили».
Однако большинство фанатов маску с культовой мимикой оценили и захотели себе такую же.