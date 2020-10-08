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08.10.2020 12:34
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Дерзкий Дионис на Большой Пушкарской явился в образе смерти. Приделанный вместо головы череп долго не продержался

Безголовая статуя, украшающая фасад дома на Большой Пушкарской в Петербурге, обзавелась черепом ночью 8 октября. Уличный художник Lonesome_Grass так продолжил свои эксперименты с дерзким Дионисом.

Череп с позвонком отлично подошли к телу юного древнегреческого бога, однако не понравились коммунальным службам. В итоге статую снова обезглавили.

В августе прошлого года тот же художник втыкал в Диониса камеру видеонаблюдения. пытался обратить внимание общества на проблему тотальной слежки. Сотрудникам ЖКС № 2 Петроградского района идея пришлась не по вкусу.

В статусе объекта культурного наследия дом включен в программу ремонта. Проводить его будут с привлечением профильного КГИОП. Согласно адресной программе, работы по восстановлению фасада запланированы на 2021 год.

Скульптура лишилась важной составляющей в 2017 году. Хмельному актеру Арсению Аркадову показалось, что древнегреческий Дионис слишком дерзко смотрит на него. Полиция пришла за головой через месяц, ценность изъяли, а дитя Мельпомены приговорили к обязательным работам.

Здание на Большой Пушкарской, 3 построено в 1900 году. Принадлежало домовладельцам Василию и Екатерине Кирилловым. Одну из комнату здесь снимала Анна Ахматова, потому о доме часто говорят как об Ахматовском. Сама поэтесса называла его «Пагодой». В список выявленных объектов культурного наследия дом был включен в 2001 году.

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