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08.10.2020 12:11
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Президент Армении поменял главу Службы нацбезопасности

Директор Службы национальной безопасности Армении Аргишти Карамян освобожден с должности по предложению премьер-министра и в соответствии с указом президента республики.

«Принимая за основу предложение премьер-министра, освободить с должности директора СНБ Аргишти Карамяна», — говорится в указе президента страны.

Другим указом президента временно исполняющим обязанности директора СНБ назначен Микаел Амбарцумян, занимавший до этого должность замдиректора ведомства.

29-летний Аргишти Карамян был назначен на должность директора СНБ Армении 8 июня 2020 года.

Это уже третье увольнение директора СНБ после прихода к власти в 2018 году премьер-министра Никола Пашиняна.

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Комментарии (1)

Alexey Petrov
Служба национальной безопасности Армении становится ещё более пророссийской
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