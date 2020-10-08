Президент Армении поменял главу Службы нацбезопасности

Директор Службы национальной безопасности Армении Аргишти Карамян освобожден с должности по предложению премьер-министра и в соответствии с указом президента республики.
«Принимая за основу предложение премьер-министра, освободить с должности директора СНБ Аргишти Карамяна», — говорится в указе президента страны.
Другим указом президента временно исполняющим обязанности директора СНБ назначен Микаел Амбарцумян, занимавший до этого должность замдиректора ведомства.
29-летний Аргишти Карамян был назначен на должность директора СНБ Армении 8 июня 2020 года.
Это уже третье увольнение директора СНБ после прихода к власти в 2018 году премьер-министра Никола Пашиняна.