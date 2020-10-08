«Серьезное испытание». Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом
Патриарх Кирилл рассказал о карантине после контакта с больным COVID-19.
«С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло», — цитируется заявление священнослужителя 8 октября на сайте патриархии.
По его словам, коронавирус стал «серьезным испытанием». Патриарх уверен, что переживаемые трудности послужат «утверждению нашего народа в вере», а время пандемии дает возможность убедиться в силе молитвы.