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08.10.2020 11:46
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«Серьезное испытание». Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом

Патриарх Кирилл рассказал о карантине после контакта с больным COVID-19.

«С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло», — цитируется заявление священнослужителя 8 октября на сайте патриархии.

По его словам, коронавирус стал «серьезным испытанием». Патриарх уверен, что переживаемые трудности послужат «утверждению нашего народа в вере», а время пандемии дает возможность убедиться в силе молитвы.

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Комментарии (6)

Mikle776
"Мы должны посмотреть на эту ситуацию (с распространением коронавируса - ред.) через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему Господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией", - сказал патриарх Кирилл...
ну теперь будет возможность сидя на карантине подумать про это... а то все дела...дела...
Саша Иванов
То есть, не умирают только верующие православные, а заболевают - все? " Патриарх уверен, что переживаемые трудности послужат «утверждению нашего народа в вере», а время пандемии дает возможность убедиться в силе молитвы."
Segrande
Если помрет - станет великомучеником.
Если переживет - бог помог и, конечно же, молитвы.
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