Жителей девяти районов Петербурга оставят без горячей воды в холодные октябрьские дни. Виноват коронавирус
ГУП «ТЭК» 8 октября анонсировало начало проверки теплосетей при максимальных температурах в девяти районах Петербурга. Весной эти работы не удалось провести из-за пандемии, потому они были перенесены на начало отопительного сезона. Около тысячи домов на сутки с 18.00 до 18.00 будут отключены от горячего водоснабжения.
«Всего с 12 по 22 октября ТЭК проведет 20 температурных испытаний. Они затронут девять районов Санкт-Петербурга – Приморский, Колпинский, Пушкинский, Выборгский, Невский, Петроградский, Кронштадтский, Московский, Калининский, и Гатчинский район Ленобласти. Начнут специалисты ТЭКа с Приморского, а завершат тестирование в Московском. Всего тестирование коснется 992 многоквартирных домов, что составляет около 10% жилых зданий в зоне обслуживания ТЭКа», — рассказали в пресс-службе предприятия.
График отключений и адреса можно найти на сайте энергетической компании.
В рамках испытаний температуру в тепломагистрали повысят до 110 градусов. ГУП «ТЭК» отмечает, что теплосети находятся под газонами, пересекают тротуары и дороги. Следовательно, автомобилистов просят по возможности не парковаться в зоне испытаний, чтобы избежать нештатных ситуаций.