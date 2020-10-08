Жителей девяти районов Петербурга оставят без горячей воды в холодные октябрьские дни. Виноват коронавирус

ГУП «ТЭК» 8 октября анонсировало начало проверки теплосетей при максимальных температурах в девяти районах Петербурга. Весной эти работы не удалось провести из-за пандемии, потому они были перенесены на начало отопительного сезона. Около тысячи домов на сутки с 18.00 до 18.00 будут отключены от горячего водоснабжения.



«Всего с 12 по 22 октября ТЭК проведет 20 температурных испытаний. Они затронут девять районов Санкт-Петербурга – Приморский, Колпинский, Пушкинский, Выборгский, Невский, Петроградский, Кронштадтский, Московский, Калининский, и Гатчинский район Ленобласти. Начнут специалисты ТЭКа с Приморского, а завершат тестирование в Московском. Всего тестирование коснется 992 многоквартирных домов, что составляет около 10% жилых зданий в зоне обслуживания ТЭКа», — рассказали в пресс-службе предприятия.

