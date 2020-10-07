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07.10.2020 19:41
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Школьный микроавтобус попал в ДТП с фурами в Дагестане. Четверо погибли

Страшная авария с участием нескольких грузовиков и школьного микроавтобуса произошла вечером 7 октября в Республике Дагестан. Четыре человека погибли, десять — в том числе дети — пострадали.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, по предварительным данным, неподалеку от Кизляра столкнулись четыре грузовых автомобиля, легковой автомобиль LADA Vesta и школьный микроавтобус, в котором ехали дети. ТАСС со ссылкой на МВД сообщает о трех грузовиках, легковой машине и школьной «ГАЗели». Авария произошла около 17 часов.

Скриншот видео&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://youtu.be/Z9cbGXd8hZA" dir="auto">РИА Дагестан</a>&nbsp;на Youtube
Скриншот видео РИА Дагестан на Youtube

В результате ДТП погибли 4 человека. С различными травмами были госпитализированы 8 детей и двое взрослых. Прокуратура Дагестана начала проверку по факту аварии.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств», — говорится в сообщении ведомства.

Скриншот видео&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://youtu.be/Z9cbGXd8hZA" dir="auto">РИА Дагестан</a>&nbsp;на Youtube
Скриншот видео РИА Дагестан на Youtube

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