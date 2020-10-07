Страшная авария с участием нескольких грузовиков и школьного микроавтобуса произошла вечером 7 октября в Республике Дагестан. Четыре человека погибли, десять — в том числе дети — пострадали.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, по предварительным данным, неподалеку от Кизляра столкнулись четыре грузовых автомобиля, легковой автомобиль LADA Vesta и школьный микроавтобус, в котором ехали дети. ТАСС со ссылкой на МВД сообщает о трех грузовиках, легковой машине и школьной «ГАЗели». Авария произошла около 17 часов.