Школьный микроавтобус попал в ДТП с фурами в Дагестане. Четверо погибли
Страшная авария с участием нескольких грузовиков и школьного микроавтобуса произошла вечером 7 октября в Республике Дагестан. Четыре человека погибли, десять — в том числе дети — пострадали.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, по предварительным данным, неподалеку от Кизляра столкнулись четыре грузовых автомобиля, легковой автомобиль LADA Vesta и школьный микроавтобус, в котором ехали дети. ТАСС со ссылкой на МВД сообщает о трех грузовиках, легковой машине и школьной «ГАЗели». Авария произошла около 17 часов.
В результате ДТП погибли 4 человека. С различными травмами были госпитализированы 8 детей и двое взрослых. Прокуратура Дагестана начала проверку по факту аварии.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств», — говорится в сообщении ведомства.