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07.10.2020 14:45
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На территории бывшей воинской части под Рязанью раздаются взрывы. Объявлена эвакуация в радиусе 50 км

Серия взрывов прозвучала на территории бывшей воинской части в Рязанской области. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах 7 октября сообщает ТАСС.

По информации агентства, хлопкам предшествовало возгорание. «На территории бывшей воинской части произошел пожар. Происходят одиночные взрывы боеприпасов», — сказал его собеседник.

Как уточняют «Известия», часть, где произошло ЧП, находится в селе Шелемишево Рязанской области. Объявлена эвакуация в радиусе 50 километров. «Деревня частично эвакуирована, в селе остались лишь те жители, которые категорически отказались выезжать», — сообщает издание, а также добавляет, что, по предварительным данным, причиной пожара мог стать пал травы, по которой огонь перекинулся на склады.

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Комментарии (2)

Арнольд Перумов
Классный салют. С днём рождения Владимир Владимирович.
Obseerv
Из каких соображений эвакуация на 50 километров, что на складах-то хранили?
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