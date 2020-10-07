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07.10.2020 14:17
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Депутаты одобрили установку памятника адмиралу Ушакову на площади Труда

Заксобрание Петербурга на заседании 7 октября одобрило проект постановления об установке на площади Труда памятника адмиралу Федору Ушакову. Трансляция мероприятия ведется на сайте парламента.

Глава парламентской комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин рассказал, что проект памятника уже прошел все согласования.

В конце 2019 года проект обсуждали на Градостроительном совете. Члены совета высказывали мнения, что в случае установки памятник «упрется» в доминанту, которая была рекомендована к восстановлению, — это разобранная в 1929 году Благовещенская церковь. Закладной камень планируется установить до конца 2020 года.

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