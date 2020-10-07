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07.10.2020 10:53
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ЗакС попенял на задержку внесения законопроекта о пополнении перечня скверов в Петербурге

Заксобрание Петербурга направит депутатский запрос губернатору с вопросом, когда Александр Беглов внесет на рассмотрение парламента законопроект о зеленых насаждениях, пополняющий перечень скверов. Соответствующий запрос депутата Сергея Никешина 7 октября на заседании поддержал ЗакС. Список «претендентов» образовался за два года работы.

Перед тем как участки вносятся в реестр зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), они в обязательном порядке должны быть проинвентаризированы. Для этого при Смольном была создана соответствующая рабочая группа.

Никешин обращает внимание, что проект закона, подготовленный по итогам этой работы за 2018 и 2019 годы, так и не был внесен губернатором на рассмотрение парламента. Поэтому множество предложений горожан, одобренных рабочей группой, так и не были реализованы. По его словам, в числе таких накопилось территорий примерно на 100 га — то есть совокупно площади парка 300-летия и парка Победы.

Депутат признал, что парламентарии могут внести и свой аналогичный законопроект. Но, по его словам, посчитал необходимым еще раз официально обратиться к губернатору и, если будет дан неопределенный ответ, внести инициативу силами законодательной власти.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
А кто это сделал?! Ай-яй-яй.. (с)
dedmoroz_5e4d8827384c2
обалдеть ....... попенял ....трэш какой-то ....... никогда такого не было, и вот опять)))
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