ЗакС попенял на задержку внесения законопроекта о пополнении перечня скверов в Петербурге

Заксобрание Петербурга направит депутатский запрос губернатору с вопросом, когда Александр Беглов внесет на рассмотрение парламента законопроект о зеленых насаждениях, пополняющий перечень скверов. Соответствующий запрос депутата Сергея Никешина 7 октября на заседании поддержал ЗакС. Список «претендентов» образовался за два года работы.



Перед тем как участки вносятся в реестр зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), они в обязательном порядке должны быть проинвентаризированы. Для этого при Смольном была создана соответствующая рабочая группа.