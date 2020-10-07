ЗакС попенял на задержку внесения законопроекта о пополнении перечня скверов в Петербурге
Заксобрание Петербурга направит депутатский запрос губернатору с вопросом, когда Александр Беглов внесет на рассмотрение парламента законопроект о зеленых насаждениях, пополняющий перечень скверов. Соответствующий запрос депутата Сергея Никешина 7 октября на заседании поддержал ЗакС. Список «претендентов» образовался за два года работы.
Перед тем как участки вносятся в реестр зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), они в обязательном порядке должны быть проинвентаризированы. Для этого при Смольном была создана соответствующая рабочая группа.
Никешин обращает внимание, что проект закона, подготовленный по итогам этой работы за 2018 и 2019 годы, так и не был внесен губернатором на рассмотрение парламента. Поэтому множество предложений горожан, одобренных рабочей группой, так и не были реализованы. По его словам, в числе таких накопилось территорий примерно на 100 га — то есть совокупно площади парка 300-летия и парка Победы.
Депутат признал, что парламентарии могут внести и свой аналогичный законопроект. Но, по его словам, посчитал необходимым еще раз официально обратиться к губернатору и, если будет дан неопределенный ответ, внести инициативу силами законодательной власти.