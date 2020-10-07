Владимиру Путину исполнилось 68 лет. День рождения он проведет на работе

Президенту России Владимиру Путин исполнилось 68 лет 7 октября. Глава государства родился в Ленинграде в 1952 году.

Свой день рождения Путин проведет на работе, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ТАСС. В первой половине дня у него в графике больше десятка телефонных переговоров. Встреча с родными и друзьями запланирована на вторую половину дня.

В прошлом году накануне дня рождения президент отправился на отдых в сибирскую тайгу вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.