FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +13
78.51р92.52р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
07.10.2020 07:21
1
Печать

Владимиру Путину исполнилось 68 лет. День рождения он проведет на работе

Президенту России Владимиру Путин исполнилось 68 лет 7 октября. Глава государства родился в Ленинграде в 1952 году.

Свой день рождения Путин проведет на работе, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ТАСС. В первой половине дня у него в графике больше десятка телефонных переговоров. Встреча с родными и друзьями запланирована на вторую половину дня.

В прошлом году накануне дня рождения президент отправился на отдых в сибирскую тайгу вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний