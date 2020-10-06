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06.10.2020 20:48
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У базы отдыха на Карельском перешейке перевернулась лодка с туристами. Нашли не всех

Туристическая лодка перевернулась на Вуоксе рядом с базой отдыха «Зеленый мыс». Поиски одного пассажира продолжаются, другим требуется помощь медиков.

Как стало известно «Фонтанке», около 19 часов 15 минут 6 октября в оперативную службу поступила информация о происшествии на воде. Звонившие уточнили, что на реке Вуокса у базы отдыха «Зеленый мыс» перевернулась с лодка с туристами. В воде оказались не менее трех человек. Двоих вытащили из воды, одного человека потеряли из виду.

К базе отдыха, расположенной в 13 километрах от поселка Житково Выборгского района Ленобласти, вызвали скорую помощь.

На звонок «Фонтанки» представитель «Зеленого мыса» сообщил, что о лодке ему ничего неизвестно, и предположил, что происшествие могло случиться с «дикарями», которые нашли спуск к воде недалеко от базы отдыха.

© Фонтанка.Ру

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