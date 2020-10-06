Число петербургских компаний, признанных банкротами, в 2020 году снизилось на 11%

В январе-сентябре 2020 года российские суды признали банкротами 7393 компании, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Петербурге этот показатель снизился на 11% до 509 фирм, сообщает 6 октября ТАСС со ссылкой на данные «Федресурса». За девять месяцев больше всего организаций были признаны банкротами в Москве (1528 компаний, что на 19,7% меньше, чем в прошлом году), в Московской области (526 компаний, -2,6%) и в Петербурге (509 компаний, -11%). На это повлияло введение моратория на банкротство по заявлениям кредиторов организаций, относящихся к наиболее пострадавшим из-за коронавируса отраслям. 2 октября правительство продлило ту меру поддержки до нового года.

При этом с января по сентябрь 2020 года число банкротств россиян, включая индивидуальных предпринимателей, выросло почти на 65% до 77 050 штук. Больше всего личных банкротов появилось в Москве, Московской области и Самарской области. В сентябре 2020 года суды признали несостоятельными 12 225 человек, что почти в два раза больше, чем в том же месяце 2019 года. Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин считает, что интерес граждан к личному банкротству постоянно растет, потому что процедура становится дешевле и понятнее, а количество банкротов в перспективе будет увеличиваться за счет людей, по чьему финансовому положению ударила пандемия коронавируса. С 1 сентября у россиян появилась возможность обанкротиться без суда через МФЦ. Услугой может воспользоваться гражданин, долг которого составляет от 50 до 500 тыс. рублей, в отношении которого закрыто исполнительное производство за отсутствием подлежащего взысканию имущества. За сентябрь на сайте «Федресурса» появились 1993 действительных сообщения о внесудебном банкротстве, из них 1578 были о возврате должнику заявления, 413 — о возбуждении процедуры и два — о прекращении процедуры банкротства.